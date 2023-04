O português João Sousa qualificou-se para a segunda ronda do Estoril Open, depois de bater esta terça-feira o italiano Giulio Zeppieri em três sets.

O tenista luso, 147.º do ranking mundial, derrotou o transalpino (121.º) por 6-4, 1-6 e 6-3, em uma hora e 48 minutos. Desta forma, Sousa evitou a terceira eliminação consecutiva na primeira ronda do único torneio português no circuito ATP.

O próximo adversário do tenista vimaranense é Casper Ruud, número quatro mundial e primeiro cabeça de série. Nos três confrontos com o norueguês, o tenista luso nunca venceu.