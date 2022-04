João Sousa foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open nesta terça-feira em dois sets. O tenista de Guimarães perdeu em dois sets (6-1 e 6-3) com o argentino Sebastian Baez.

O número um português cometeu muitos erros no primeiro set e nunca conseguiu estar na discussão do encontro.

No segundo parcial, Sousa voltou a entrar mal, esteve a perder por 4-1, ainda conseguiu reagir e esteve quase a fazer um ponto de break que daria o 4-3, mas faltou-lhe consistência e alguma sorte para o conseguir.

João Sousa serviu depois para o 5-3 num jogo em branco para Baez, mas o argentino serviu depois para fechar o encontro.

O argentino, número 59 do mundo, vai agora defrontar Marin Cilic, terceiro cabeça de série do Estoril Open.

No outro jogo do início da tarde, o uruguaio Pablo Cuevas, parceiro de João Sousa em duplas, eliminou o espanhol Roberto Carballés Baena em três sets, vencendo por 6-3, 3-6 e 7-6 com 7-4 no tie break.

[em atualização]