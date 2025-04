João Zilhão anunciou, esta terça-feira, os tenistas que irão marcar presença no quadro principal do Estoril Open, com destaque para Nuno Borges (43.º no ranking ATP) e João Fonseca (59.º no ranking ATP).

Na apresentação da edição de 2025 do torneio ATP 175, o diretor do torneio adiantou ainda que Jaime Faria também fará parte do torneio de singulares, após ter recebido um «wild card». O jovem de 21 anos realizou um belo início de época, com destaque para o duelo com Djokovic na segunda ronda do Open da Austrália, onde acabou derrotado, mas com um set conquistado.

Destaque ainda para as presenças de Kei Nishikori, vice-campeão do Open dos Estados Unidos em 2014, Alex Michelsen (37.º do ranking), Tomas Etcheverry (46.º do ranking) e os finalistas vencidos das últimas duas edições, Miomir Kecmanovic e Pedro Martínez.

Confirmed in our 2025 entry list



Alex Michelsen

Nuno Borges

Marcos Giron

Tomas Etcheverry

Miomir Kecmanovic

Jan-Lennard Struff

Pedro Martinez

Roberto Bautista

Nico Jarry

João Fonseca

Francisco Comesana

Kei Nishikori

Learner Tien

Yoshihito Nishioka

Cut off: #83 pic.twitter.com/MWBehMvu2y — Millennium #EstorilOpen (@EstorilOpen) April 8, 2025

A edição deste ano arranca a 26 de abril e terá o encerramento a 4 de maio.