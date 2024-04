Nuno Borges está nos quartos de final do Estoril Open!

Nesta tarde de quarta-feira, o tenista português derrotou Lorenzo Musetti em dois sets, 7-6 (7-4) e 6-3.

Com um primeiro set inacreditável, Nuno venceu no tie break, enquanto que no segundo nem precisou de tanto e afastou o tenista italiano com o dobro dos pontos.

«Lorenzo é forte na terra batida e é um grande jogador, algo que eu sabia. Usei os adeptos a meu favor e acho que fiz um bom trabalho a lidar com as emoções. Estou orgulhoso da minha partida, acho que joguei muito bem. Tentei jogar o meu jogo e acreditei em mim», afirmou o tenista português após a vitória.

Nuno Borges deixou também um agradecimento especial a todos os presentes no Clube de Ténis do Estoril, que o ajudaram a ultrapassar Lorenzo Musetti.

Na próxima fase, o único português em prova vai defrontar o vencedor do encontro entre Arthur Fils e Cristian Garin.