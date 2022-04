Nuno Borges perdeu na segunda ronda do Estoril Open com norte-americano Frances Tiafoe, quinto cabeça de série, deixando o quadro de singulares do único torneio ATP disputado em Portugal sem representação nacional.

O número dois português, que recebeu um ‘wild card’ para jogar o quadro principal, foi derrotado pelo finalista da edição de 2018 e atual 29.º do ranking mundial, pelos parciais de 7-6 (7-4), 4-6, 6-0, repetindo o resultado alcançado no ano passado no Clube de Ténis do Estoril.

O maiato de 25 anos, que ocupa a 131.ª posição na hierarquia ATP, era o último tenista português em prova em singulares, depois de João Sousa ter sido eliminado na primeira ronda pelo argentino Sebastián Báez.