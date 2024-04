O português Nuno Borges volta a entrar em ação esta quinta-feira no Estoril Open 2024, nunca antes das 17h00, no Court Central. O tenista luso terá pela frente, na segunda ronda, o italiano Lorenzo Musetti, terceiro cabeça de série no torneio.

Nos pares, Jaime Faria e Henrique Rocha vão defrontar a dupla composta pelo romeno Victor Cornea e pelo checo Petr Nouza, no court Clube de ténis do Estoril.

Na véspera, refira-se, João Sousa despediu-se do ténis profissional com derrotas nas variantes de singulares e de pares, enquanto Henrique Rocha foi eliminado por Gaël Monfils. Já Jaime Faria perdeu frente ao espanhol David Jordà Sanchis e Nuno Borges e Francisco Cabral, atuais detentores do título de pares, também foram afastados.