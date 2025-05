Gastão Elias, tenista português, mostrou-se desiludido com a eliminação na segunda ronda do Estoril Open, mas confessou que sai do torneio com um balanço «muito positivo».

«Foi uma combinação de azar e mérito dele. Acho que joguei bastante bem, com muitos primeiros serviços dentro e ele respondeu muito bem. Foi talvez o melhor jogo de resposta dele. Obviamente que se pode sempre fazer alguma coisa melhor, mas, ao mesmo tempo, é andar à procura de pelos em ovos», destacou após a partida.

A disputar a segunda ronda do challenger 175, no Clube de Ténis do Estoril, o tenista de 34 anos escorregou frente ao chileno Nicolas Jarry, 57.º do mundo, com os parciais de 6-2, 4-6 e 7-5. Apesar da derrota, Elias defendeu que por «pouco» não carimbou a passagem aos quartos de final.

«É uma demonstração de que estou realmente a jogar bem, e não é só uma sensação minha. E isso acho que é obvio, e deu para ver neste torneio, a competir a este nível, com dois jogadores do top 100 mundial. Por muito pouco não estou nos quartos de final. Apesar do dia duro, foi positivo de certa forma», referiu.

«Realmente, não podia ter feito muito mais, de um modo geral. A única coisa que podia ter feito melhor era ter começado melhor o primeiro ‘set’. Comecei um pouco pesado, lento, e ele até a meio do segundo ‘set’ tinha cerca de 80% dos primeiros serviços dentro. Contra um jogador destes, complica bastante a vida e fico feliz por, de certa forma, ter dado a volta ao encontro. As coisas não pareciam estar a correr bem para o meu lado e é muito positivo ter-me colocado numa posição de vitória».

Por fim, o tenista português revelou que ganhou confiança e motivação para o resto da temporada.

«Enquanto achar que tenho nível para andar nestas andanças e competir com estes jogadores vou continuar, e demonstrei isso esta semana, apesar de neste momento ter de voltar aos escalões mais abaixo, porque não tenho ‘ranking’ suficiente para voltar aos torneios do Grand Slam, que é o meu objetivo neste momento», concluiu.