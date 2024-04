O jogo entre Nuno Borges e Cristian Garin, dos quartos de final do Estoril Open, ficou marcado por um momento no mínimo... insólito.

Decorria o segundo set, quando Nuno Borges ganhou o ponto que lhe permitia fazer o «break», só que o árbitro reverteu a decisão e deu o ponto ao tenista chileno.

A decisão motivou uma troca de palavras entre o português e o juiz de cadeira, que informou Nuno Borges de um grito vindo da bancada, motivo que levou à decisão tomada pelo árbitro.

O jogo retomou debaixo de um coro de assobios no «court» central, com o público a ficar do lado do atleta «da casa».