O norte-americano Alex Michelsen confirmou o favoritismo e conquistou a edição deste ano do Estoril Open.

O 38.º classificado do ranking ATP, segundo cabeça de série do torneio português, venceu o italiano Andrea Pellegrino (237.º) na final de singulares, no Clube de Ténis do Estoril, em dois sets, ambos por 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Este foi o primeiro título da carreira do jovem de 20 anos em terra batida e o mais importante que conquistou até ao momento. Michelsen, que não perdeu um único set durante a semana, é o mais novo de sempre a conquistar o Estoril Open.

[em atualização]