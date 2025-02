João Zilhão, diretor do Estoril Open, mostrou-se esta segunda-feira «satisfeito» pelo regresso da prova ao calendário do ATP Tour em 2026 e anunciou a nova data do torneio.

«É com enorme orgulho e satisfação que vemos o Millennium Estoril Open a regressar ao Tour em 2026 e numa data inédita. Numa data em que os portugueses conhecem bem, numa semana em que no ano passado vimos o Nuno Borges ganhar ao Rafael Nadal no torneio de Baastad. E, portanto, vamos ter o torneio numa época que vai ser mais quente, noites calorosas, com menos chuva ou nenhuma, espero, e que vai sem dúvida oferecer uma grande experiência aos jogadores, fãs e todas as pessoas que vão ao Millennium Estoril Open», afirmou em declarações à Lusa.

Este ano, 2025, o Estoril Open vai integrar o ATP Challenger Tour, com a categoria 175, o nível mais alto do segundo escalão. Em 2026 regressa como um ATP 250, mas a data do torneio será alterada para 20 a 26 de julho.

«O calendário está muito condensado, desde que os Masters 1.000 passaram a ter duas semanas, sobretudo os de terra batida, e, portanto, estivemos muitos meses a trabalhar para conseguir a melhor data possível e esta foi a melhor possível para 2026. É uma grande vitória para o ténis português e reforça a importância do nosso torneio no circuito, uma vez que é uma grande exceção aquilo que aconteceu e deixa-nos muito contentes pelo trabalho feito», constatou o diretor.

Em 2025, o Estoril Open decorre entre 26 de abril e 4 de maio.