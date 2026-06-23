Jaime Faria recebeu um “wild card” para o Estoril Open, juntando-se ao suíço Stan Wawrinka. O português ocupa o 97.º lugar do ranking ATP e falhou a entrada direta no quadro principal, que fechou no 82.º lugar, ocupado pelo francês Luca van Assche.

Já Wawrinka, atual 110.º do Mundo e antigo vencedor de Grand Slams, também foi premiado, até porque – aos 41 anos – faz a digressão de despedida do circuito. Por isso, no Estoril, o suíço vai disputar o último torneio em terra batida.

Nos nomes divulgados, o italiano Luciano Darderi (16.º) tornou-se o terceiro tenista do top-20 divulgado, depois do norueguês Casper Ruud (12.º), vencedor em 2023, e do russo Andrey Rublev (13.º).

Destaque também para o italiano Matteo Arnaldi (35.º), recente semifinalista em Roland Garros, para o polaco Hubert Hurckacz (47.º), campeão do Estoril Open em 2024, e para o espanhol Pablo Carreño Busta (71.º), vencedor em 2017.

Anteriormente já tinha sido anunciado a presença do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (25.º) e de Nuno Borges (53.º), o melhor português da atualidade.

O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido “challenger” em 2025, decorrendo entre 18 a 26 de julho.

Consulte a lista completa dos inscritos para a edição 2026 do Estoril Open.

Casper Ruud (Noruega), 12.º ATP;

Andrey Rublev (Rússia), 13.º;

Luciano Darderi (Itália), 16.º;

Alejandro Davidovich Fokina (Espanha), 25.º;

Alejandro Tabilo (Chile), 33.º;

Matteo Arnaldi (Itália), 35.º,

Alexander Blockx (Bélgica), 37.º;

Hubert Hurkacz (Polónia), 47.º;

Botic van de Zandschulp (Países Baixos), 52.º;

Nuno Borges (Portugal), 53.º;

Camilo Ugo Carabelli (Argentina), 57.º;

Fábián Marozsán (Hungria), 62.º;

Hamad Medjedovic (Sérvia), 64.º;

Román Andrés Burruchaga (Argentina), 66.º;

Pablo Carreño Busta (Espanha), 71.º;

Jesper de Jong (Países Baixos), 74.º;

Dino Prizmic (Croácia), 81.º;

Luca Van Assche (França), 82.º;

Jaime Faria (Portugal), 97.º;

Stan Wawrinka (Suíça), 110.º.

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