Ténis: Jaime Faria e Wawrinka completam a constelação do Estoril Open
Nuno Borges, Casper Ruud e Rublev são alguns dos nomes presentes no torneio que regressa ao circuito ATP
Nuno Borges, Casper Ruud e Rublev são alguns dos nomes presentes no torneio que regressa ao circuito ATP
Jaime Faria recebeu um “wild card” para o Estoril Open, juntando-se ao suíço Stan Wawrinka. O português ocupa o 97.º lugar do ranking ATP e falhou a entrada direta no quadro principal, que fechou no 82.º lugar, ocupado pelo francês Luca van Assche.
Já Wawrinka, atual 110.º do Mundo e antigo vencedor de Grand Slams, também foi premiado, até porque – aos 41 anos – faz a digressão de despedida do circuito. Por isso, no Estoril, o suíço vai disputar o último torneio em terra batida.
Nos nomes divulgados, o italiano Luciano Darderi (16.º) tornou-se o terceiro tenista do top-20 divulgado, depois do norueguês Casper Ruud (12.º), vencedor em 2023, e do russo Andrey Rublev (13.º).
Destaque também para o italiano Matteo Arnaldi (35.º), recente semifinalista em Roland Garros, para o polaco Hubert Hurckacz (47.º), campeão do Estoril Open em 2024, e para o espanhol Pablo Carreño Busta (71.º), vencedor em 2017.
Anteriormente já tinha sido anunciado a presença do espanhol Alejandro Davidovich Fokina (25.º) e de Nuno Borges (53.º), o melhor português da atualidade.
O Estoril Open regressa este ano ao calendário do circuito principal, depois de ter sido “challenger” em 2025, decorrendo entre 18 a 26 de julho.
Consulte a lista completa dos inscritos para a edição 2026 do Estoril Open.
Casper Ruud (Noruega), 12.º ATP;
Andrey Rublev (Rússia), 13.º;
Luciano Darderi (Itália), 16.º;
Alejandro Davidovich Fokina (Espanha), 25.º;
Alejandro Tabilo (Chile), 33.º;
Matteo Arnaldi (Itália), 35.º,
Alexander Blockx (Bélgica), 37.º;
Hubert Hurkacz (Polónia), 47.º;
Botic van de Zandschulp (Países Baixos), 52.º;
Nuno Borges (Portugal), 53.º;
Camilo Ugo Carabelli (Argentina), 57.º;
Fábián Marozsán (Hungria), 62.º;
Hamad Medjedovic (Sérvia), 64.º;
Román Andrés Burruchaga (Argentina), 66.º;
Pablo Carreño Busta (Espanha), 71.º;
Jesper de Jong (Países Baixos), 74.º;
Dino Prizmic (Croácia), 81.º;
Luca Van Assche (França), 82.º;
Jaime Faria (Portugal), 97.º;
Stan Wawrinka (Suíça), 110.º.