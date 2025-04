Tiago Pereira vai falhar o quadro principal do Estoril Open, face à derrota com o italiano Giulio Zeppieri, de 23 anos e número 334 do Mundo. O português, de 20 anos – colocado 409 do ranking ATP – foi derrotado em 2:02 horas (1-2), com parciais de 5-7, 6-4 e 2-6.

Por isso, depois de surpreender e eliminar o alemão Patrick Zahraj – número 272 do Mundo – Tiago Pereira fica arredado do quadro principal do Estoril Open.