Jaime Faria foi eliminado na primeira ronda do Estoril Open, esta quarta-feira.

Num encontro que durou uma hora e 46 minutos, o tenista luso saiu derrotado por dois sets, frente ao espanhol David Jordà Sanchis. Jaime Faria ainda deu luta no primeiro parcial e apenas perdeu no «tie-break», mas acabou por não resistir no segundo jogo e o jogo ficou fechado com os parciais de 7-6 (7-4) e 6-1.

O «court» Cascais, no Clube de Ténis do Estoril, acolheu a estreia de Jaime Faria, n.º262 do mundo, no quadro principal de um torneio ATP.