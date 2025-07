Fabio Fognini, veterano tenista italiano, anunciou esta quarta-feira, em Londres, o final da sua carreira.

«Hoje, é oficial, disse adeus a todos», afirmou o jogador de 38 anos em conferência de imprensa, acrescentando que esta «foi a maneira perfeita» de se despedir. «Pude jogar numa era que provavelmente será a melhor de sempre do desporto. Joguei contra o Roger, contra o Rafa. Ganhar um Grand Slam era impossível.»

Este anúncio surge após a derrota por três sets a dois, frente ao espanhol Carlos Alcaraz, na primeira ronda do torneio de Wimbledon.

No seu currículo venceu nove títulos ATP, no circuito de singulares, com destaque para a conquista do Masters 1000 de Monte Carlo, em 2019.

Este ano em torneios ATP, Fabio Fognini não ganhou nenhum jogo.