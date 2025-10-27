Francisco Cabral tornou-se esta segunda-feira no português mais bem classificado de sempre num ranking ATP. Após saber as notícias, o tenista português mostrou-se «orgulhoso» e «feliz» pelo que alcançou ao longo deste ano.

«É um orgulho imenso ser o português que mais alto subiu num ranking ATP. São muitos anos de trabalho e as coisas estão a ir num rumo muito bom. Tem sido um ano fantástico e cheio de novas conquistas e estou muito feliz por tudo o que alcancei. Tenho objetivos maiores do que ser o melhor português no ranking, mas é obviamente um marco importante para mim», referiu em declarações à LUSA.

Em 2025, o português de 28 anos, que tinha acabado agosto em 26.º lugar, o mesmo registo de João Sousa, que detinha o recorde, conquistou dois títulos: em Hangzhou e Gstaad, sempre ao lado de Miedler.

Este domingo, a dupla luso-austríaca perdeu a final de Viena frente a Julian Cash e Lloyd Glasspool, pelos parciais de 6-1 e 7-6 (8-6).

«Foi uma final muito complicada. Eles são a melhor dupla do mundo e mostraram-nos isso mesmo em campo. Talvez tenhamos entrado um pouco mais nervosos do que o habitual, mas o nível deles foi mesmo muito alto desde o primeiro ponto. Felizmente conseguimos subir o nível do segundo set e tornar a final mais equilibrada», disse.