Francisco Cabral, tenista português, venceu esta terça-feira a categoria de pares no torneio de categoria 250 de Hangzhou. Após a final, conquistada ao lado do austríaco Lucas Miedler, o atleta luso mostrou-se feliz pela conquista do quarto título ATP da carreira.

«Estou super orgulhoso e contente com mais este feito. É o primeiro título em piso rápido. Sei que já tinha perdido umas finais e, este ano, em Winston-Salem tínhamos perdido uma final em que tivemos claramente hipótese de ganhar, mas o ténis é mesmo assim», disse o tenista, citado pela Lusa.

Após a Taça Davis, e a vitória frente ao Peru, com Nuno Borges, Francisco Cabral decidiu viajar para a China para participar neste torneio.

«Estou muito contente por termos tomado a decisão de jogar esta semana, que não teve um início muito fácil, porque estive a jogar a Taça Davis em terra batida no Peru, no fim de semana, e a viagem para aqui foi realmente muito longa e desgastante. Mas ainda bem que tomámos a decisão de jogar porque saímos daqui com o nosso segundo título enquanto dupla ou o meu quarto no geral, portanto não podia estar mais feliz e orgulhoso», partilhou.

Sobre a partida, o português confessou que não foi fácil e que a vitória chegou devido ao «nível alto» que apresentaram ao longo de toda a partida contra Nicolas Barrientos e David Pel.

«O encontro de hoje foi duro. São dois jogadores mesmo muito diferentes, na minha opinião. Um esquerdino e um destro. Um mais agressivo, um maior e outro mais pequeno. Mas, felizmente, hoje foi um dia que conseguimos ter um nível muito alto. Se calhar, há dias que nos custa um bocadinho mais conectar e jogar a um nível muito alto ao mesmo tempo e acho que hoje conseguimos fazer isso de uma maneira muito boa. Conseguimos os breaks em ambos os sets em momentos cruciais. E isso fez com que pudéssemos servir e jogar os nossos jogos de serviço um bocadinho mais tranquilos, por cima do marcador, que também ajuda a que se desenrolem com mais facilidade».

Com esta vitória, Francisco vai deixar o 31.º lugar do ranking de pares e passar para o 28.º.

«É um orgulho enorme sentir que o trabalho que tenho vindo a fazer nos últimos tempos está a dar frutos. Espero que continue a dar porque o ano ainda não acabou e há muitos e bons torneios para se jogar e para conseguir mais vitórias», finalizou.

O próximo torneio de Francisco Cabral será o ATP 500 de Tóquio.

