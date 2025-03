O tenista português Francisco Cabral, com o alemão Hendrik Jebens, foi hoje eliminado nas meias-finais do challenger de Cap Cana, na República Dominicana, depois de perder com os equatorianos Gonzalo Escobar e Diego Hidalgo.

Cabral (52.º do ranking mundial de pares) e Jebens (50.º) falharam a qualificação para o encontro decisivo, após uma derrota frente a Escobar (73.º) e Hidalgo (94.º), por 6-2, 3-6 e 10-7, em uma hora e 34 minutos.

Francisco Cabral está a fazer a sua estreia ao lado de Jebens, que é o seu quinto parceiro da temporada, na qual tem como melhor resultado a presença nos quartos de final do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam da temporada, juntamente com o compatriota Nuno Borges.