Francisco Cabral, tenista português, subiu esta segunda-feira ao 29.º lugar do ranking de pares da ATP. Em sentido contrário, o compatriota Nuno Borges deixou o top-40 de singulares. 

Depois de chegar aos quartos de final do Masters 1000 de Cincinnati, ao lado de Lucas Miedler, que subiu ao 28.º, o português atingiu um feito inédito na carreira. 

No que toca à categoria de singulares, Nuno Borges desceu para 42.º lugar, Jaime Faria subiu para 118.º e Henrique Rocha para 168.º.

Jannik Sinner continua a liderar a classificação, seguido por Carlos Alcaraz e com Alexander Zverev a fechar o pódio. A hierarquia feminina mantém Aryna Sabalenka na liderança, Coco Gauff e Jéssica Pegula completam o top-3.

