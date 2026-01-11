O português Francisco Cabral, em dupla com o austríaco Lucas Miedler, venceu este domingo a final de pares masculinos do torneio de ténis ATP250 de Brisbane, na Austrália.

Os terceiros cabeças de série (Francisco Cabral é número 20 do ranking ATP de pares e Miedler é 24.º) venceram os primeiros, os britânicos Julian Cash (2.º) e Lloyd Glasspool (1.º), por 3-6, 6-3 e 8-10, num encontro que durou uma hora e 23 minutos.

Cabral e Miedler, que formaram dupla pela primeira vez em abril passado, encerraram a temporada de 2025 com chave de ouro no Campeonato Helénico da Vanda Pharmaceuticals, onde conquistaram o terceiro título ATP do ano.