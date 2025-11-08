O tenista português Francisco Cabral conquistou hoje o quinto título ATP em pares, ao impor-se, ao lado do austríaco Lucas Miedler, a Santiago González e David Pel na final do torneio de Atenas.

Após perder o primeiro set, a dupla luso-austríaca conseguiu a reviravolta no marcador, para triunfar diante dos terceiros cabeças de série com os parciais de 4-6, 3-6 e 10-3, em uma hora e 17 minutos.

Este é o quinto título ATP da carreira para Francisco Cabral, na 10.ª final disputada no circuito principal do ténis, e o terceiro ao lado de Miedler, após os conquistados em Hangzhou e Gstaad.

Segundos pré-designados em Atenas, o portuense de 28 anos e o austríaco, 27.º da hierarquia de pares, iniciaram a sua parceria apenas em abril e chegaram ainda às finais de Viena e Winston-Salem e às ‘meias’ do Masters 1.000 de Paris, na semana passada.

Melhor português de sempre nos rankings ATP, Cabral, que esta semana entrou no top 20 mundial de pares, tem no currículo ainda títulos no Estoril Open, ao lado do compatriota Nuno Borges, e Gstaad, em dupla com o bósnio Tomislav Brkic, ambos em 2022.