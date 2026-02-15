Tenis
Ténis: Frederico Silva conquista primeiro título na carreira
Frederico Silva conquistou o primeiro título na carreira, ao bater o argentino Federico Agustin Gomez na final do challenger de Chennai, na Índia.
O tenista português, que ocupa o 255.º lugar do ranking mundial, levou a melhor diante do 196 da hierarquia ATP, com parciais de 6-4, 6-7 e 6-4. O atleta português venceu o primeiro set e, no segundo, esteve perto de fechar a partida. No entanto, desperdiçou quatro «match points» e teve de esperar pelo terceiro set para erguer o troféu.
Com este triunfo, depois de cinco derrotas em finais (São Paulo. Kobe, Yokkaichi e Troisdorf), Frederico Silva alcançou o primeiro troféu da carreira aos 30 anos.
