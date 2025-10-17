Os portugueses Frederico Silva e Henrique Rocha perderam esta sexta-feira na meia-final de pares do torneio de Shenzhen, na China.

A dupla de tenista lusa falhou a passagem à final depois de perder frente ao norte-americano Nathaniel Lammons e ao neerlandês Jean-Julien Rojer, em dois sets, com os parciais de 7-5 e 6-4, numa partida que demorou uma hora e 20 minutos.

Na final, Lammons e Jean-Julien Rojer vão encontrar os vencedores da partida entre o Tsung-Hao Huang e Fajing Sun contra Finn Reynolds e James Watt.