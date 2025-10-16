Frederico Silva e Henrique Rocha garantiram, esta quinta-feira, a passagem às meias-finais do torneio de Shenzhen, na vertente de pares.

Os tenistas portugueses precisaram de uma hora e 18 minutos para levar a melhor sobre a dupla japonesa composta por Kaito Uesugi e Seita Watanabe, por 2-0, com os parciais de 6-3 e 7-5.

Para assegurarem a presença na final do torneio, Frederico Silva e Henrique Rocha terão de levar a melhor sobre os vencedores do jogo entre o norte-americano Nathaniel Lammons e o neerlandês Jean-Julien Roger, primeiros cabeças de série, e a dupla nipónica composta por Yuta Shimizu e Naoki Tajima.