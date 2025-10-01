O tenista francês Gael Monfils, uma das figuras mais carismáticas do ténis mundial, anunciou, esta quarta-feira, que vai retirar-se no final da temporada de 2026.

«A oportunidade de transformar a minha paixão numa profissão é um privilégio que valorizo ​​em cada partida e momento dos meus 21 anos de carreira. Embora este desporto signifique muito para mim, estou extremamente em paz com a minha decisão de me retirar no final da época de ténis de 2026», pode ler-se na publicação no Instagram.

O atual número 53 do ranking ATP afirmou sentir-se «estupidamente sortudo» por ter competido numa era marcada por alguns dos maiores nomes do desporto, como Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray.

Conhecido pelo estilo de jogo divertido, enérgico e cativante, e pela capacidade de proporcionar momentos de grande espetáculo em campo, Monfils tornou-se um dos jogadores mais populares do circuito, chegando a ser apelidado de «Showman».

Ao longo da carreira, Monfils conquistou 13 títulos e tornou-se o campeão mais velho do ATP Tour, aos 38 anos e quatro meses, ao vencer o Auckland Open em janeiro. Em 2016, alcançou a sexta posição no ranking mundial, resgitando a sua melhor marca.

Nos últimos anos, o francês tem enfrentado dificuldades com lesões. Apesar de não ter conquistado um Grand Slam, afirma que não se arrepende de nada e que não tem grandes pressões relativas aos resultados na próxima temporada.

«Claro que ganhar mais um título antes de terminar seria realmente incrível, mas, sinceramente, o meu único objetivo real para o próximo ano é simples: aproveitar cada minuto e cada partida como se fosse a última», revelou.

Monfils aproveitou a mensagem de despedida para destacar o entusiasmo da nova geração e deixou uma mensagem de incentivo. «Espero que aproveitem o seu tempo em campo tanto quanto eu aproveitei nas últimas duas décadas. Passa muito rápido».

