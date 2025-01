Um dos jogadores mais carismáticos do circuito, Gael Monfils colocou o seu nome nos livros de honra da modalidade ao tornar-se no mais velho vencedor de um torneio no ATP Tour.

O francês, que ocupa a 52.ª posição do ranking mundial, derrotou, na final do torneio de Auckland, o «carrasco» de Nuno Borges nas meias-finais, o belga Zizou Bergs (66.º), pelos parciais de 6-3 e 6-4.

«Ainda tenho a paixão de jogar ténis e ainda sinto que bato muito bem na bola, por isso espero que venham muitos mais conquistas», referiu o gaulês, após o encontro.

Com 38 anos e quatro meses, Monfils tornou-se no tenista mais velho de sempre a conquistar um torneio do circuito ATP, criado em 1990. Longe, ainda assim, do feito de Ken Roswall, que em 1977 conquistou o torneio de Hong Kong com 43 anos.

A cerimónia que consagrou o novo campeão de Auckland, torneio da categoria 250, contou com uma coreografia especial, que não deixou ninguém indiferente.