Alexander Zverev protagonizou um momento divertido com Pep Guardiola, após bater o britânico Cameron Norrie por 3-0 e seguir assim para os oitavos-de-final do torneio de Wimbledon.

Nas bancadas, o técnico do Manchester City assistiu ao encontro do alemão, que não escondeu a admiração pelo espanhol e propôs inclusive que este se tornasse treinador de ténis, para o ajudar a melhorar nos courts.

«Poder jogar com tantos convidados especiais nas bancadas é incrível, sobretudo uma lenda do futebol, como Pep Guardiola. Quando o vi fiquei muito nervoso, agradeço por ter vindo e ter a oportunidade de jogar com ele a assistir. Também queria dizer que o Bayern Munique precisa de um treinador e se estiver farto de futebol também me pode treinar num court de ténis quando quiser», afirmou.

Veja o momento entre Zverev e Guardiola: