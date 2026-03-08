Henrique Rocha, quinto cabeça de série, conquistou o challenger de Brasília ao vencer Adolfo Daniel Vallejo, em dois sets.

Apesar da partida ter sido interrompida devido à chuva, o português que é 169.º lugar do ranking mundial, levou a melhor diante do tenista paraguaio por 6-4 e 6-4.

Natural da cidade do Porto, Henrique Rocha conquistou o seu terceiro título, na quinta final disputada, no circuito challenger, depois dos triunfos em Múrcia em 2024 e Matsuyama em 2025.

Com este triunfo, o português deixa Brasília com dois títulos depois de, no sábado, vencer a final de pares ao lado de Jaime Faria.