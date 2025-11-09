O tenista português Henrique Rocha conquistou este domingo o segundo «challenger» da carreira, ao derrotar na final de Matsuyama o japonês Sho Shimabukuro em três sets.

Primeiro cabeça de série no 'challenger' japonês, o português, 167.º do ranking ATP, superou Shimabukuro (157.º), por 7-5, 3-6 e 6-2, ao fim de duas horas e um minuto.

Henrique Rocha, que nas meias-finais derrotou o compatriota Frederico Silva, assegurou assim o seu segundo «challenger» da carreira, depois de ter vencido o Challenger de Murcia, Espanha, em 24 de março de 2024.