Hubert Hurkacz garantiu, esta quinta-feira, a passagem aos quartos de final do Estoril Open.

O tenista polaco, segundo cabeça de série, levou a melhor sobre o «qualifier» Jan Choinski em dois sets, com os parciais de 7-6 (7-5) e 6-5, em uma hora e 48 minutos.

No Clube de Ténis do Estoril, Hurkacz aguarda agora pelo adversário na próxima fase da competição, que sairá do duelo entre os espanhóis Pablo Llamas Ruiz e David Jordà Sanchís.