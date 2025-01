É sabido que Alexander Bublik é um dos tenistas mais sui géneris do circuito, dando frequentemente que falar pelo comportamento inusitado e, até, controverso nos courts.

Agora, o tenista russo, atual número 33 do ATP World Tour, proferiu declarações bombásticas acerca de Rafael Nadal e Andy Murray, membros do chamado big-four que se retiraram em 2024.

«Eu não sou o Rafa [Nadal] e o meu legado vai ser muito mais pequeno. Todos queremos retirar-nos no nosso pico, mas o que aconteceu com Andy Murray e Rafa foi um circo. Não posso dizê-lo de outra forma», introduziu em declarações ao canal russo Match TV.

«Eles ganharam tudo e até nós, jogadores, olhávamos para eles de boca a aberta no balneário. De repente vemos que um deles está velho e careca. É óbvio que não era o mesmo e não voltaria a sê-lo. Na minha opinião, até é mais uma desgraça do que um circo. Acho que essa é a maneira certa de pôr as coisas», atirou.

Bublik disparou ainda Murray, novo treinador de Novak Djokovic, o único elemento do chamado big-for no ativo. «São tentativas de se agarrar a algo que já não existe, alguns ecos do passado. Acho que isso é um problema. Espero que não me aconteça o mesmo, talvez aos 36 anos eu vá ao Challenger de Bangkok, mas espero acabar de consciência tranquila.»