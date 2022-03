Como saltar do 167.º lugar do ranking ATP para as bocas do mundo?

O tenista norte-americano Jeffrey John Wolf, de 23 anos, mostrou como no encontro diante do número 5 Stefanos Tsitsipas no Masters 1000 de Miami.

Não venceu o tenista grego, mas assinou, seguramente, um dos melhores pontos dos últimos anos com uma pancada de recurso muito rara de se ver. Encostado às cordas por Tsitsipas, bateu um passing shot com a mão esquerda. Até aí tudo bem, não fosse Wolf destro e dotado de uma esquerda a duas mãos.

Notável e a fazer lembrar um tal de... Rafael Nadal.

Imperdível: