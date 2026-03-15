Tenis
Há 32 min
Ténis: Medvedev põe fim à série de Alcaraz e está na final de Indian Wells
Russo é o primeiro a bater o espanhol em 2026. Este domingo, vai defrontar Sinner
AC
Russo é o primeiro a bater o espanhol em 2026. Este domingo, vai defrontar Sinner
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Daniil Medvedev impôs a primeira derrota de 2026 a Carlos Alcaraz e qualificou-se para a final do ATP 1000 de Indian Wells.
O russo, 11.º do ranking ATP, praticamente não deu hipóteses e venceu o número um do mundo em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6(3), num encontro que durou uma hora e 38 minutos.
Medvedev vai agora defrontar Jannik Sinner, o número dois da hierarquia mundial, que venceu Alexander Zverev (quarto) na outra meia-final, por 6-2 e 6-4. A final está marcada para este domingo, às 18h00.
Quanto a Alcaraz, que vê terminar a série de 16 triunfos consecutivos - que durava desde as ATP Finals em Turim, em novembro do ano passado - foca-se agora no Miami Open.
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