Daniil Medvedev impôs a primeira derrota de 2026 a Carlos Alcaraz e qualificou-se para a final do ATP 1000 de Indian Wells.

O russo, 11.º do ranking ATP, praticamente não deu hipóteses e venceu o número um do mundo em dois sets, com os parciais de 6-3 e 7-6(3), num encontro que durou uma hora e 38 minutos.

Medvedev vai agora defrontar Jannik Sinner, o número dois da hierarquia mundial, que venceu Alexander Zverev (quarto) na outra meia-final, por 6-2 e 6-4. A final está marcada para este domingo, às 18h00.

Quanto a Alcaraz, que vê terminar a série de 16 triunfos consecutivos - que durava desde as ATP Finals em Turim, em novembro do ano passado - foca-se agora no Miami Open.