Ténis: Sabalenka vence Elena Rybakina e conquista Indian Wells
Tenista bielorrussa conquistou o troféu pela primeira vez na carreira
Aryna Sabalenka, número um do mundo, venceu Elena Rybakina por 3-6, 6-3 e 7-6 (8-6) e conquistou o torneio de Indian Wells, num jogo que durou cerca de duas horas e 31 minutos.
Elena Rybakina podia ter levado a melhor face à tenista bielorrussa, quando dispôs de um match point no tie break, no momento em que vencia por 6-5. Contudo, Sabalenka deu a volta ao marcador, vencendo os três pontos seguintes.
Com este triunfo, a número um mundial levantou, pela primeira vez, o troféu de Indian Wells. No total da carreira, este é o 23.º título da atleta de 27 anos e o segundo de 2026, depois da conquista em Brisbane no começo da temporada.
Apesar da derrota, Elena Rybakina garantiu a subida ao segundo lugar do ranking, alcançando a sua melhor classificação de sempre.