O quinto dia do Open da Austrália terminou com um «thriller» de cortar a respiração entre Daniil Medvedev e Learner Tien, que custou a continuidade no torneio ao russo, finalista no ano passado e número 5 no ranking mundial, que caiu às mãos do jovem norte-americano, que chegou a Melbourne fora do top 100.

A partida arrastou-se pela madrugada dentro, na Austrália, e foi decidida com um «tie-break» no quinto set, à melhor de dez pontos, que Tien venceu por 10-7. Antes, Medvedev ainda recuperou de uma desvantagem de dois sets, salvou um «match-point» pelo caminho, mas não conseguiu fechar o jogo quando serviu a vencer por 6-5 no último parcial.

A emoção que acompanhou grande parte da partida contrastou com a qualidade geral do encontro. Tanto Medvedev quanto Tien cometeram uma enxurrada de erros não forçados (82 contra 79) e enfrentaram, no total, 39 pontos de «break», que resultaram em 19 quebras de serviço (dez do russo contra nove do norte-americano). Contas feitas, Tien venceu a partida pelos parciais de 6-3, 7-6, 6-7, 1-6 e 7-6.

Também esta quinta-feira, o número um mundial, Jannik Sinner, mesmo perdendo o primeiro set em mais de três meses, superou o australiano Schoolkate (3-1), Taylor Friz afastou Cristian Garin (3-0) e Holger Rune levou de vencida o italiano, e ex top-10 mundial, Matteo Berrettini (3-1). Já Gael Monfils, aos 38 anos, mantém-se em prova após ter afastado o alemão Daniel Altmaier em apenas três sets (3-0).

Fora de combate ficou o prodígio brasileiro João Fonseca, derrotado pelo italiano Lorenzo Sonego (3-1), bem como o norte-americano Frances Tiafoe, que perdeu diante do húngaro Marozsan (3-2).

Os beijos de Danielle Collins

No setor feminino, as favoritas seguiram todas em frente. Com triunfos por 2-0, Iga Swiatek afastou Rebecca Srmakova, Elena Rybakina derrotou Iva Jovic, Jasmine Paolini venceu Renata Zarazua e Ons Jabeur superou Camila Osorio.

Emma Navarro precisou do terceiro set para derrubar a chinesa Wang Xiy (2-1), tal como Madison Keys no duelo com a romena Gabriela Ruse (2-1).

O momento do dia foi protagonizado pela norte-americana Danielle Collins, que no final do jogo com a australiana Destanee Aiava, que venceu por 2-1 (7-6, 4-6 e 6-2), respondeu aos assobios e apupos vindos das bancadas com acenos e beijos, irónicos claro está.

Na entrevista que se seguiu ao jogo, Collins não deixou nada por dizer.

Esta sexta-feira, Nuno Borges volta a ação no Open da Austrália para defrontar o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 mundial. A partida tem início previsto para depois das 3h da madrugada, hora portuguesa.