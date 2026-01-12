Os tenistas portugueses Jaime Faria e Henrique Rocha qualificaram-se para a segunda ronda de qualificação para o Open da Austrália.

Em Melbourne, Jaime Faria (151.º) venceu o croata Luka Mikrut, 160.º do ranking do ATP, por 7-6 (7-2) e 7-5, num encontro que durou uma hora e 55 minutos.

Na segunda ronda da qualificação para o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, o jovem luso vai defrontar o libanês de 30 anos Benjamin Hassan, número 259 do mundo.

Também na segunda ronda está outro tenista português, Henrique Rocha, que horas antes tinha vencido o brasileiro João Lucas da Silva em dois sets.

O jovem de 21 anos, 157.º do ranking do ATP, venceu por 6-2 e 6-4, ao fim de uma hora e 18 minutos.

Rocha terá agora pela frente o argentino Marco Trungelliti, número 130 do mundo e 18.º cabeça de série.

