Foi uma estreia em grande para Jaime Faria no quadro principal de um torneio de Grand Slam: o tenista português, 125.º da hierarquia mundial, despachou o russo Pavel Kotov (97.º) com uma vitória em três sets, por 6-1, 6-1 e 7-5, em uma hora e 47 minutos.

Se é certo que o terceiro set foi mais equilibrado, os primeiros foram ganhos claramente pelo tenista luso. De resto, no segundo nem sequer falhou um único primeiro serviço.

Jaime Faria played an immaculate set of tennis pic.twitter.com/nOhTjze1eS — Barstool Tennis (@StoolTennis) January 13, 2025

O jovem de apenas 21 anos fica agora à espera do que vai fazer… Novak Djokovic. O sérvio, recordista de títulos Grand Slam e com dez Open da Austrália no bolso, terá primeiro de derrotar o norte-americano Nishesh Basavareddy (107.º) para marcar encontro com Jaime Faria na segunda ronda, na quarta-feira.