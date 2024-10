Jaime Faria, tenista português, perdeu este domingo na final do challenger de Valência com Pedro Martínez, espanhol que ocupa o 45.º lugar do ranking da ATP.

O encontro ficou decidido em dois sets, com o número dois nacional e 168.º do mundo a perder com os parciais de 6-1 e 6-3, numa hora e 40 minutos.

Na segunda-feira, Jaime Faria vai subir ao 147.º do ranking e tornar-se o 10.º português a atingir o top-150.