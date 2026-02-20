O tenista português Jaime Faria apurou-se para os quartos de final do torneio do Rio de Janeiro, no Brasil, ao vencer o bósnio Damir Dzumhur, num jogo decidido em apenas dois sets.

Faria, 147 do ranking mundial, superou o 62.º da hierarquia no jogo dos oitavos de final pelos parciais de 7-6 (7-1) e 6-4, num encontro disputado, esta quinta-feira, em terra batida e que teve a duração de duas horas e quatro minutos.

Nos quartos de final do torneio ATP 500, o tenista luso, de 22 anos, vai defrontar o vencedor do duelo entre o argentino Tomas Etcheverry, número 51 do ranking, e o lituano Vilius Gaubas, 126.º mundial.

Jaime Faria tinha sido eliminado na última ronda de qualificação, ao perder com o brasileiro Igor Marcondes, 348.º jogador mundial, por 6-1 e 7-6 (7-5), mas rumou ao quadro principal como «lucky loser».

Na estreia no quadro principal, o tenista português venceu o argentino Sebastian Baez, 32.º no mundo e bicampeão do torneio brasileiro, em apenas dois sets.