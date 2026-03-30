Jaime Faria não conseguiu levar a melhor sobre Roman Burruchaga na final do Challenger de São Paulo, esta madrugada.

O tenista luso, quinto cabeça de série e 157.º do ranking ATP, até venceu o primeiro set, mas nada conseguiu fazer para evitar a reviravolta no encontro, que teve uma duração de duas horas e 49 minutos, e o duplo 6-4 para confirmar a vitória do argentino.

Recorde-se que Jaime Faria tem dois títulos conquistados no circuito challenger, em Oeiras e Curitiba, ambos conquistados em 2024.

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