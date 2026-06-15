Ténis
Há 1h e 23min
Ténis: Jaime Faria vence e está na segunda ronda em Nottingham
Henrique Rocha eliminado do «Challenger» britânico pelo australiano Christopher O'Connell (2-0)
DIM
Henrique Rocha eliminado do «Challenger» britânico pelo australiano Christopher O'Connell (2-0)
DIM
Jaime Faria levou a melhor sobre Moez Echargui e carimbou a passagem à segunda ronda do «Challenger» de Nottingham.
O tenista português precisou de pouco mais de uma hora para derrotar o tunisino, em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4. Na próxima ronda, o número 93 do ranking ATP vai medir forças com o chinês Zhang Zhizhen, antigo «top-50» do mundo.
Por outro lado, Henrique Rocha não teve o mesmo sucesso no frente a frente com Christopher O'Connell. O australiano até teve dificuldades no primeiro jogo, mas venceu-o por 7-6, sendo que o segundo terminou com uns expressivos 6-1.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS