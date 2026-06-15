Jaime Faria levou a melhor sobre Moez Echargui e carimbou a passagem à segunda ronda do «Challenger» de Nottingham.

O tenista português precisou de pouco mais de uma hora para derrotar o tunisino, em dois sets, com os parciais de 6-3 e 6-4. Na próxima ronda, o número 93 do ranking ATP vai medir forças com o chinês Zhang Zhizhen, antigo «top-50» do mundo.

Por outro lado, Henrique Rocha não teve o mesmo sucesso no frente a frente com Christopher O'Connell. O australiano até teve dificuldades no primeiro jogo, mas venceu-o por 7-6, sendo que o segundo terminou com uns expressivos 6-1. 

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