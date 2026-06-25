Ténis
Há 1h e 48min
Ténis: Jaime Faria vence e está no quadro principal de Wimbledon
Português junta-se a Nuno Borges na vertente de singulares, sendo que vai também marcar presença no torneio de pares
DIM
Português junta-se a Nuno Borges na vertente de singulares, sendo que vai também marcar presença no torneio de pares
DIM
Jaime Faria está no quadro principal de Wimbledon, após ter levado a melhor sobre o japonês Rei Sakamoto.
O tenista português precisou de duas horas e 33 minutos para derrotar o adversário na última ronda do «qualifying» por 3-1, com os parciais de 7-6, 4-6, 6-3 e 6-4.
Nuno Borges tem assim companhia lusa na vertente de singulares, sendo que Jaime Faria vai ainda participar no torneio de pares. A competição arranca na próxima segunda-feira, no All England Club.
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