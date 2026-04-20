Jaime Faria venceu o francês Quentin Halys por 2-1, na primeira eliminatória da qualificação para o Masters 1000 de Madrid.

Foi o tenista francês quem venceu o primeiro set, no tie break, com parcial de 7-6 (11-9). Jaime Faria foi atrás do resultado, conseguindo empatar o encontro após vencer o segundo set por 6-3 e concluir a reviravolta no terceiro set com um parcial de 6-4.

O tenista luso, número 136 do ranking ATP deixa para trás Quentin Halys, que ocupa o 91.º lugar, e vai agora enfrentar o sul-africano Lloyd Harris em busca de um lugar no Masters 1000 de Madrid.