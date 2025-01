Jaime Faria fez história! Esta quinta-feira, o jovem tenista português bateu Mark Lajal e garantiu a presença no Open da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada. Após fechar o terceiro set, o atleta português festejou à Viktor Gyökeres.

Na final da qualificação, o jovem luso, 124.º do ranking da ATP, venceu o Lajal, tenista da Estónia e 234.º do mundo, em três sets, com os parciais de 6-4, 2-6 e 6-4. A partida demorou duas horas e nove minutos.

De referir que esta é a primeira vez que Jaime Faria marca presença no quadro principal de um torneio de Grand Slam. O torneio realiza-se em Melbourne, na Austrália, entre 14 e 28 de janeiro.

Por outro lado, o português Henrique Rocha não sorriu e perdeu na derradeira final da qualificação diante do italiano Matteo Gigante em dois sets, com os parciais de 6-4 e 7-5.