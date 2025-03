Com apenas 19 anos, o tenista checo Jakub Mensik apurou-se pela primeira vez para a final de um Masters 1.000, ao derrotar o norte-americano Taylor Fritz, número quatro do mundo. Na decisão em Miami, o 54.º classificado do ranking ATP vai ter pela frente Novak Djokovic (5.º).

Mensik venceu em três sets, pelos parciais de 7-6 (7-4), 4-6 e 7-6 (7-4), num encontro que durou duas horas e 27 minutos.

O checo tornou-se no terceiro mais jovem de sempre a atingir a final em Miami, apenas atrás dos espanhóis Rafael Nadal e Carlos Alcaraz (18 anos e nove meses).

«Vai ser incrível. Foi um sonho realizado defrontá-lo em Xangai [no ano passado]. Agora, será um pouco diferente. Sou melhor jogador agora e vou desfrutar, vai ser empolgante. Vamos ver o que acontece no domingo», disse Mensik sobre o encontro com Djokovic, que, aos 37 anos, vai procurar conquistar o 100.º título ATP da carreira.