Na sequência dos dois testes em que acusou positivo a uma substância proibida, Jannik Sinner vai ser ouvido pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), nos dias 16 e 17 de abril, numa audiência motivada pelo recurso interposto pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), após a Agência Internacional para a Integridade do Ténis (ITIA) ter ilibado o italiano de qualquer responsabilidade no caso.

Os testes positivos aconteceram em março do ano passado. Sinner acusou positivo a clostebol, um esteroide anabolizante proibido, justificando os resultados com um spray utilizado por um dos elementos do seu staff para tratar um corte num dedo.

As explicações foram acolhidas pela ITIA, que decidiu não castigar o número 1 mundial, mas a AMA não ficou totalmente esclarecida e interpôs um recurso, que pode conduzir a uma suspensão de entre um a dois anos.

Jannik Sinner prepara a participação no Open da Austrália, cujo quadro principal arranca este domingo. O italiano, recorde-se, é o detentor do título do primeiro «Major» da temporada, depois de ter vencido, há um ano, Daniil Medvedev na final.