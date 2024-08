Jannik Sinner, número um do ténis, foi considerado inocente, depois de ter testado positivo a uma substância proibida em duas ocasiões, em março passado, durante o torneio de Indian Wells.

O caso era desconhecido até aqui, mas foi tornado público esta terça-feira, logo a seguir à conquista do Masters 1000 de Cincinnati e às portas do US Open.

A substância em causa era usada pelo fisioterapeuta do tenista para fins pessoais, nomeadamente um corte na mão. Apesar de estar na lista de substâncias proibidas da Agência Mundial Antidoping, o produto está disponível para venda em Itália.

Depois dos testes positivos, Sinner foi alvo de uma suspensão provisória, mas recorreu para os tribunais e continuou a jogar.

A Agência Internacional de Integridade do Ténis (ITIA) concluiu que o número um do mundo foi contaminado inadvertidamente e Sinner foi ilibado por um tribunal independente na semana passada. Ainda assim, o italiano vai perder os pontos (400) e o prize-money (320 mil dólares) arrecadados em Indian Wells, onde foi eliminado por Carlos Alcaraz nas meias-finais.