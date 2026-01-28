Ténis
Open da Austrália: Sinner vence e mede forças com Djokovic nas «meias»
Italiano triunfa sobre Ben Shelton (3-0) e chega pelo terceiro ano seguido a esta fase da prova
Agora sim, estão definidos os dois encontros das meias-finais masculinas do Open da Austrália, após o triunfo de Jannik Sinner sobre Ben Shelton.
O tenista italiano precisou de duas horas e 23 minutos para levar a melhor sobre o norte-americano, com os parciais de 6-3, 6-4 e 6-4. Quer isto dizer que Sinner vai agora medir forças com Novak Djokovic nas meias-finais, sendo que o sérvio carimbou a passagem à próxima fase devido à desistência de Lorenzo Musetti.
Tal como o confronto entre Carlos Alcaraz e Alexander Zverev, este encontro tem início marcado para a madrugada de sexta-feira (3h30).
Assista aqui ao ponto decisivo de Sinner:
