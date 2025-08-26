Depois da indisposição em Cincinnati, Sinner vence na primeira ronda do US Open
Número um do ranking desistiu na final do Masters 1.000 por estar doente, mas agora admite que se encontra «bem fisicamente»
Jannik Sinner, tenista número um do ranking ATP, venceu esta terça-feira o checo Vit Kopriva e garantiu a passagem à segunda ronda do US Open.
O italiano bateu o 89.º do mundo em três sets, com os parciais de 6-1, 6-1 e 6-2. A partida demorou uma hora e 38 minutos. Após a partida, Sinner confessou que está bem fisicamente, depois de ter desistido na final de Cincinnati, devido a uma indisposição contra Carlos Alcaraz.
«Senti-me em boa forma. Tive alguns dias bons de treino, especialmente os últimos. Fisicamente senti-me bem. Também foi um bom encontro para uma primeira ronda, por isso estou satisfeito», disse após o encontro.
Na próxima ronda, o italiano vai encontrar o australiano Alexei Popyrin (36.º ATP), que eliminou Emil Ruusuvuori, por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3).