Jannik Sinner, tenista número um do ranking ATP, venceu esta terça-feira o checo Vit Kopriva e garantiu a passagem à segunda ronda do US Open.

O italiano bateu o 89.º do mundo em três sets, com os parciais de 6-1, 6-1 e 6-2. A partida demorou uma hora e 38 minutos. Após a partida, Sinner confessou que está bem fisicamente, depois de ter desistido na final de Cincinnati, devido a uma indisposição contra Carlos Alcaraz.

«Senti-me em boa forma. Tive alguns dias bons de treino, especialmente os últimos. Fisicamente senti-me bem. Também foi um bom encontro para uma primeira ronda, por isso estou satisfeito», disse após o encontro.

Na próxima ronda, o italiano vai encontrar o australiano Alexei Popyrin (36.º ATP), que eliminou Emil Ruusuvuori, por 6-3, 6-4 e 7-6 (7-3).