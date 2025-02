O tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial ATP, foi retirado da lista de candidatos ao prémio honorário Laureus, segundo revelou a organização nesta quinta-feira.

Isto acontece após a suspensão de três meses acordada com a Agência Mundial Antidopagem (AMA), depois de um teste positivo em março de 2024 para clostebol, uma substância dopante. O período acaba em maio.

«Após discussões (...) foi decidido retirar a nomeação de Jannik Sinner para o Prémio Laureus de desportista do ano», anunciou Sean Fitzpatrick, presidente da Academia que atribui estas distinções, através de comunicado de imprensa, no qual revelou que o atleta e o seu técnico já foram informados desta decisão.

Esta punição impedirá o italiano de participar em quatro Masters 1.000 (Indian Wells, Miami, Monte-Carlo e Roma), mas não no de Roma, nem em Roland-Garros, Wimbledon ou no US Open, os três torneios do Grand Slam que faltam disputar em 2025.

«Acompanhámos este caso, as decisões das autoridades internacionais envolvidas e mesmo que registemos as circunstâncias atenuantes invocadas [por Sinner, que alega contaminação acidental], acreditamos que a suspensão de três meses» infligida ao italiano de 23 anos «torna a nomeação nula e sem efeito».

A lista de indicados nas sete categorias dos Prémios Laureus vai ser divulgada na segunda-feira, sendo que os vencedores vão ser anunciados somente em 21 de abril.