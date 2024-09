Jannik Sinner conquistou, este domingo, o US Open, depois de bater Taylor Fritz na final do quarto Grand Slam da temporada.

O tenista de 23 anos, número um do mundo, venceu o norte-americano em três sets, com os parciais de 6-3, 6-4 e 7-5, em duas horas e 15 minutos. No último Grand Slam da temporada, o atleta italiano apenas perdeu dois sets em sete partidas.

Com esta vitória, Sinner conquista o segundo Grand Slam da temporada, num ano em que também venceu o Australian Open.